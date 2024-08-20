صحة قرار تشكيل حكومة كركوك والمبالغ الطائلة لوقود محطات الكهرباء بنشرة الظهيرة على السومرية

- من بين أربعة ملفات مهمة.. زيدان والاعرجي يبحثان التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي-الاتحادية ترد دعوى بطلان جلسة تشكيل حكومة .. والتركمان يتهمون الكرد بمحاولة السيطرة على المحافظة مجددا- لإحياء زيارة الاربعين.. المسير نحو متواصل.. وتدفق كثيف للوافدين الاجانب عبر المنافذ الحدودية- تتابعون ايضا.. اكثر من عشرة ترليونات دينار سنويا قيمة الوقود المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية.. والنتيجة انقطاع مستمر