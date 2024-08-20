رئاسة البرلمان.. تعديل النظام يصطدم برفض الكتل..واتهامات تطال قيادات سنية بتمديد فترة الحسم

بشكل حثيث تسعى اطراف سنية لتعديل النظام الداخلي واعادة فتح باب الترشيح، الا ان هذه المحاولات جوبهت برفض قاطع من قبل الاطار التنسيقي ، وسط اتهامات لقادة كتل سنية بالتسبب بفوضى اجلت اختيار الرئيس