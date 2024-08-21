شبكة التجسس والتلاعب بجداول الموازنة وجريمة تهز سامراء بنشرة الظهيرة على السومرية

-يديرها موظفون في مكتب رئيس الوزراء.. الكشف عن شبكة تجسس وتنصت.. تنتحل صفات وتصنع أخبارا مزيفة-بفارق عشرة تريليونات دينار.. المالية النيابية تؤكد استمرار التحقيق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج-وسط انسيابية تامة .. تشهد زحفا كبيرا صوب لاداء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام-بعد اقتحام منزلهم .. مسلحون مجهولون بزي عسكري يقتلون افراد عائلة كاملة .. ام واطفالها الخمسة في سامراء