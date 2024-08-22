السومرية تفتتح نشرة الظهيرة بأحداث زيارة الأربعين وتختتمها بجلسة مجلس كركوك

- زيارة الاربعين تقترب من ذروتها، الطرق المؤدية الى تغص بالزائرين.. والوافدون الاجانب يتدفقون بأعداد كبيرة- ضحايا بنزاع مسلح في منطقة الزركة بمحافظة .. والداخلية تعلن اعتقال سبعين من المتورطين- مع استمرار الجدل حولها.. تحقيق نيابي حول ملابسات جداول الموازنة.. والمندلاوي ينفي اضافة أي فروقات- مجلس ينعقد السبت لتسمية لجانه.. والجبهة التركمانية تعلق: انعقاد الجلسة خرق جديد واستهداف للمكون