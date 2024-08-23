نشرة السومرية.. شبكة "جوحي" الابتزازية تتفكك والتوافق يغيب حول مرشح رئاسة البرلمان

# ملايين الزائرين يصلون مشارف لاحياء زيارة الاربعين.. واكثر من مليوني وافد اجنبي يغادرون البلاد# اعتقال عضو بارز بشبكة الابتزاز والتنصت داخل القصر الحكومي، ومطالبات بكشف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة# رغم تعدد المبادرات.. التوافق غائب على مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان.. ومصادر تكشف عن جوهر الخلاف# نصرة لغزة.. السيد الصدر يدعو لتظاهرة مليونية في ساحة التحرير.. وانصار التيار يبدون استعدادهم لتلبية النداءشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.