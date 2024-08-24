نشرة السومرية.. كربلاء تغص بالزائرين وسهام الانتقاد تطال البرلمان وكركوك تعقد أولى جلساتها

# عشية زيارة الاربعين.. تغص بحشود غفيرة من الزائرين.. واستنفار واسع لتأمين عمليات التفويج العكسي# انعقاد اولى جلسات محافظة بغياب الاعضاء المعترضين.. وانتقادات للبرلمان لتعطيله ملف الاستجوابات# استهداف اوكار لداعش بضربة جوية في .. ونزوح في قرى مع ارتفاع وتيرة القصف التركي# في غزة.. تسعة عشر ألف طفل يتيم نتيجة العدوان الصهيوني.. ومدارس النازحين في مرمى الاستهداف مجدداشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر