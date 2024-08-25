# انتهاء مراسم زيارة الاربعين.. الاعلان عن نجاح الخطة الامنية.. ومشاركة اكثر من واحد وعشرين مليون زائر# مع قرب مزاولة نشاطه.. مطالبات بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.. وانهاء ازمة منصب الرئيس# اهالي "حي دجلة" في يشكون من تردٍ حادٍ في الخدمات.. شوارع متهالكة وانعدام الكهرباء والماء# باكثر من ثلاثمئة صاروخ.. حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل.. وينفي مزاعم الضربة الاستباقيةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر