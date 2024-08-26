نشرة السومرية.. شروط العفو العام وتضارب الانباء حول رئاسة البرلمان

# المالكي يضع شروطا لقبول العفو العام ويؤكد: المصلحة الوطنية تقتضي عدم إطلاق سراح الإرهابيين# انباء متضاربة حول الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان.. وحديث عن شبه اجماع لاختيار المشهداني# بعد ايام من صدور مذكرة قبض بحقه.. زيد الطالقاني يسلم نفسه للقضاء على خلفية اتهامه بالتهديد والاساءة# تدمير مضافتين لإرهابيي داعش في .. والاطاحة بشبكة دولية وتجار مخدرات في واربيلشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر