عودة البرلمان وقضية ميناء ام قصر والمستشارين بالمناصب السيادية في نشرة السومرية

#بعد عطلة تجاوزت العشرين يوما.. البرلمان يعاود عقد جلساته السبت.. وجدول الاعمال يخلو من فقرة انتخاب الرئيس# ارتفاع اعداد المستشارين في المناصب السيادية يثير الانتقادات.. ونواب يعدون الامر مجاملة سياسية وهدرا للأموال# النزاهة النيابية تشخص تواطؤا بمنح عقود استثمارية لجهات متنفذة.. وتستعد لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار#عبر مافيا فساد.. محاولات لتهريب آليات محتجزة مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء ام قصر.. ومناشدات للنزاهة بالتدخل