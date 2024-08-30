نشرة السومرية.. سرقة مقر عسكري وغياب التوافق "السني" واعتقال مرتكبي مجزرة بيجي

# يتفقون ليلا ويختلفون نهارا.. نواب يؤكدون غياب التوافق السني.. وينفون الاجماع على شخصية محددة لرئاسة البرلمان# رفض شعبي لقرار هدم جامع عمر المختار بمنطقة اليرموك.. والكشف عن نوايا لتحويل ارضه الى مشروع استثماري# على مدار اشهر عدة.. سرقة اسلحة متنوعة من مقر عسكري غربي البلاد.. وتشكيل لجنة للتحقيق بالواقعة# القاء القبض على مرتكبي جريمة قتل عائلة في قضاء بيجي.. والتحقيقات تؤكد: الحادث جنائي هدفه السرقة# بمنطقة الدورة .. عصابة تتجول ليلا وتسرق "دراجات التكتك" من امام المنازل.. والاهالي يستنجدون لحمايتهم