نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين في "حوار خاص" على السومرية

السومرية نيوز – محلي

تبث قناة السومرية الفضائية، مساء اليوم الاحد، حوارا خاصا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

ويقدم الحوار الزميل حسام الحاج، حيث سيبث بعد قليل وتحديدا في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة .