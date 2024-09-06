"انقذوني من حيتان الفساد".. ما الذي يجري داخل هيأة النزاهة؟

بمؤتمر صحفي شهد طرح ملفات فساد عدة،، القاضي حيدر حنون يبدأ حديثه بتكذيب خبر يتحدث عن امتلاكه عددا من الاراضي داخل محافظة ميسان،ليكشف امتلاكه قطعتي ارض فقط داخل المحافظة لاغير ، وان مانشر من فيديوهات هي محاولة لتسقيطه من قبل جهات متنفذةالتفاصيل في هذا التقرير أعلاه