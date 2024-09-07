أبرز ملفات السومرية في نشرة الظهيرة.. انسحاب التحالف الدولي وزيارة الرئيس الإيراني لبغداد

- قوات التحالف على أعتاب المغادرة.. مصادر تكشف عن اتمام الاتفاق مع واشنطن حول خطة الانسحاب من العراق- الرئيس الايراني يزور منتصف الشهر الجاري.. وسفير طهران يؤكد: الزيارة تتضمن توقيع اتفاقيات مهمة- مع استمرار تذبذب سعر الصرف.. البنك المركزي متهم بالاخفاق في ادارة الازمة.. ومطالبات باقالة المحافظ- استهداف اوكار الارهاب بقصف جوي بجبال حمرين، وانطلاق عملية لتأمين مناطق رخوة بين وصلاح الدين