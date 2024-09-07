نشرة السومرية.. الانسحاب الأمريكي وعرقلة استجواب "الفاسدين" واعتصامات الخريجين

# بانتظار اعلان رسمي.. مصادر تكشف عن اتمام الاتفاق بين وواشنطن حول انسحاب التحالف الدولي من العراق# الضغوط السياسية تعرقل استجواب المسؤولين المتهمين بالاخفاق والفساد، وتحرك برلماني لعرض ملفاتهم امام القضاء# خريجو يواصلون الاعتصام للمطالبة بالتعيين، ويبدون مخاوفهم من منح الدرجات الوظيفية لجهات حزبية متنفذة# بتهمة سرقة كابل كهرباء.. شاب يفارق الحياة في بعد تعرضه للضرب والتعذيب على يد منتسبي النجدةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر