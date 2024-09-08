اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد والجفاف بذي قار وحادثة معبر الكرامة بنشرة الظهيرة على السومرية

*انعقاد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بين واربيل.. والمناقشات تتركز حول الملفات المالية العالقة*استهداف وكر للدواعش بأنزال جوي في صحراء الانبار، وانطلاق عملية تمشيط لمناطق معقدة شرق*بينها اهوار .. سبع عشرة منطقة تدخل قائمة الخطر بفعل الجفاف.. وتسجيل موجات نزوح نحو المدن*بعملية إطلاق نار.. مقتل حراس امن تابعين للاحتلال في معبر الكرامة.. والمنفذ سائق شاحنة أردني