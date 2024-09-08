نشرة السومرية.. مطالب الكشف عن حقائق سرقة القرن وزيارة بزشكيان وخلافات بغداد وكردستان

# السوداني يرفض اتهام الحكومة بالتغاضي عن الفساد.. ويؤكد العزم على محاسبة مستغلي الموقع الوظيفي لممارسة الابتزاز# بناء على طلبه.. جمع تواقيع لاستضافة رئيس النزاهة في البرلمان.. ونواب يطالبون بكشف جميع حقائق سرقة القرن# الاربعاء المقبل موعد زيارة بزشكيان الى العراق.. ومصادر تكشف عن عزم الجانبين توقيع وثائق تعاون ومذكرات أمنية# انعقاد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بين واربيل.. والدعوات تتركز على حل المسائل الخلافية وفقا للدستورشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.