عنف وتعصب... حركات دينية متطرفة وأوساط شعبية ترفع الصوت!

اتخذت حركات دينية متطرفة من عقول بعض الشباب مقرا لانطلاق افكارها المنحرفة, من سلوكيات مجتمعية هجينة تدفع لثقافة العنف والتعصب. فيما رفضت جميع الأوساط هذا الأمر كما دفع وزارة الداخلية لاعتقال العديد من مروجيها وقمع تلك التصرفات.ماذا قالت وزارة الداخلية لكادر السومرية؟