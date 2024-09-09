قانونا الأحوال والعفو العام وانتقادات أجور الصحة في نشرة الظهيرة على السومرية

- لتخلفه مجددا عن الحضور.. تأجيل محاكمة نور زهير الى موعد لاحق.. والقضاء يقرر توقيف الكفلاء- القانونية النيابية تكشف عن اجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية.. والجدل مستمر حول العفو العام- الصحة تعتزم فرض اجور على الراقدين وزائري المرضى في المستشفيات الحكومية.. والقرار يلقى انتقادات لاذعة- الاطاحة بمنتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء.. والقبض على تجار مخدرات وآثار واسلحة بعمليات متفرقة