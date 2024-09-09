خريطة جديدة يرسمها التحقيق بسرقة القرن.. المحاكمة "العلنية" ستغير مسار العملية السياسية

وقال الهلالي لـ السومرية نيوز، انه "نحن على اعتاب مرحلة جديدة سوف يكشف فيها النقاب عن حجم الفساد الذي كان مستشرياً بجسد الدولة العراقية، وسيتم الكشف عن كمية الأموال التي سرقت وهربت الى خارج العراق، والاسماء الكبيرة التي تقف وراء سرقة القرن".وأضاف: "إذا حصلت المحاكمات علنية فأنها ستغير مسار وخريطة العملية السياسية في البلاد بشكل كبير جداً"، مشيرا الى انه "لن يكون في الوقت الحالي كشف كامل عن كل عمليات الفساد ولربما تأتي الأمور تدريجياً".وأشار الى انه "اذا حضر نور زهير او أي طرف من المتهمين الى محاكمة، فسوف يعلنون بكل تأكيد عن من يقفون خلفهم لأنهم لا يريدون ان يكونوا الضحية الوحيدة"، لافتا الى ان "الوضع الان يحمل في طياته الكثير من الأشياء، وسيكون هناك صباح مشرق للعملية السياسية".وتابع، ان "التغير الذي سيحصل سنبتعد فيه بشكل كبير جداً عن كل المنغصات والأدوات التي كانت تستخدم لإعاقة تحقيق العدالة والنمو والتنمية البلاد"، مردفاً ان "الأيام القادمة ستكشف عن أشياء لربما جديدة وغير مألوفة للمواطن العراقي".