ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. زيارة بزشكيان واستضافة رئيس هيئة النزاهة وانفجار "دلفري" ببغداد

- خلال زيارة بزشكيان.. العراق وايران يعتزمان ابرام اتفاقية امنية.. ويستعدان لاطلاق مشاريع اقتصادية مهمة- جمع اكثر من تسعين توقيعا لاستضافة رئيس النزاهة في البرلمان.. ورفض نيابي للتدخلات الخارجية بقانون الاحوال- انفجار عبوة وضعت داخل علبة دليفري قرب احدى السيطرات بمنطقة الشعلة.. والتحقيقات تؤكد ان الحادث جنائي- بالتعاون مع موظفين في العقاري.. عصابة تحتال على المواطنين عبر بيعهم اراض تابعة للدولة بسندات رسمية