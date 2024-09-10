تابعوا في نشرة السومرية.. زيارة بزشكيان وتلكؤ مشاريع الديوانية وتداعيات اجتماع المجلس الاقتصادي

اليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الثلاثاء، 10 ايلول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# اختتام اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد.. والآراء متباينة حول جدية الاقليم والتزامه بالمخرجات والاتفاقات المبرمة



# في .. تلكؤ وتوقف بانجاز المشاريع الخدمية.. والاسباب تعزى لابتزاز تتعرض له الشركات وتأخر المستحقات المالية



# لتفادي تكرار الحادثة.. ذوو ضحايا فاجعة الهارثة يطالبون ببناء مدرسة وجسر للمشاة، ويدعون حكومة لتنفيذ وعودها



# عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة استهدفت خيام النازحين في خان يونس، وحماس تستنكر الصمت الدولي



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# عشية زيارة بزشكيان.. العراق يعلن اغلاق عشرات المقار للمعارضة الإيرانية.. واللجنة المشتركة تكمل تحضيرات الزيارة# اختتام اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد.. والآراء متباينة حول جدية الاقليم والتزامه بالمخرجات والاتفاقات المبرمة# في .. تلكؤ وتوقف بانجاز المشاريع الخدمية.. والاسباب تعزى لابتزاز تتعرض له الشركات وتأخر المستحقات المالية# لتفادي تكرار الحادثة.. ذوو ضحايا فاجعة الهارثة يطالبون ببناء مدرسة وجسر للمشاة، ويدعون حكومة لتنفيذ وعودها# عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة استهدفت خيام النازحين في خان يونس، وحماس تستنكر الصمت الدوليشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا