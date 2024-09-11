في ظل تراجع أسعار النفط.. مساع لإنقاذ الاقتصاد العراقي‎

تتصاعد المخاوف تأثر الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا ما دفع الى تعزيز الايرادات غير النفطية خلال الاستثمار في الغاز والنهوض بالصناعات .شاهد ماذا قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية الجابري لمراسل السومرية في .