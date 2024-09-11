تصنيف جديد.. العراق ضمن الدول "الاعلى تعرضا لمخاطر الكوارث الطبيعية" في 2024

وبينما جاءت بالمرتبة الاولى عالميا كاكثر الدول تعرضا لمخاطر الكوارث وبعدد نقاط خطورة بلغت حوالي 47 نقطة، جاء بالمرتبة 63 وبعدد نقاط بلغ 9.24 نقطة مخاطر، ما يجعله ضمن نطاق المخاطر العالية، وهي ثاني مرتبة بعد المخاطر العالية جدا.وفي المرتبة الاخيرة حلت موناكو، بصفتها اقل تعرضا لمخاطر الكوارث العالمية الطبيعية، وبعدد نقاط بلغ 0.18 نقطة.على الصعيد العربي، جاء بالمرتبة العاشرة بعد كل من اليمن، مصر، ليبيا، سوريا، المغرب، السودان، تونس، الجزائر، السعودية ثم .ويجمع المؤشر عوامل التعرض للكوارث التي تحدث والكثافة السكانية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى قياس مدى الضعف والافتقار إلى القدرة على التكيف، فيما تشمل الكوارث الطبيعية الأعاصير والفيضانات والجفاف والزلازل.