نشرة السومرية.. القضاء يحقق بتسجيلات رئيس النزاهة ورفوف البرلمان تحتضن القوانين المهمة

#الرئيس الايراني يلتقي رؤساء السلطات في .. وطهران تعززعلاقتها باربعة عشرة مذكرة تفاهم#تتضمن تقاضى رشى .. القضاء يحقق بتسجيلات صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة حنون#رفوف تحتضن القوانين .. وغياب التوافق السياسي يؤرق الاقرار#التغيير يلاحق مسؤولي الوحدات الادارية في الجنوب .. ودعوات للابتعاد عن المحاصصةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة السومرية عبر البث المباشر