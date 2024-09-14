ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. أزمة رئيس البرلمان واعفاء مدير الخطوط الجوية

- الاطار يخلي مسؤوليته من تأخر انتخاب .. ويحمل الكتل السنية مسؤولية اطالة امد الازمة- خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.. دعوات للنهوض بالبلد وابعاده عن المخاطر بمقدمتها الفساد- إعفاء مدير الخطوط الجوية من مهامه، والاسباب تعزى للاهمال والارتباك المتكرر في الرحلات- تدهور خدمي كبير تشهده العديد من مناطق غرب العاصمة.. واصابع الاتهام موجهة نحو بلدية- الاحتلال يقمع مسيرة رافضة للاستيطان في الضفة الغربية.. وجنوب افريقيا تقدم حقائق جديدة عن جرائم الابادة