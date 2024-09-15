ملفات نشرة السومرية.. سرطانات البصرة وتهريب المخدرات وجلسة البرلمان المحتدمة

- النواب على موعد مع جلسة محتدمة.. وترجيحات بتمرير القوانين الجدلية وفق مبدأ السلة الواحدة- بسبب التلوث.. تتصدر محافظات بالأمراض السرطانية، ولا حلول تذكر لمعالجة المشاكل البيئية- باستخدام علب حليب الاطفال.. إحباط طرق تهريب جديدة للمخدرات في والإطاحة بتجار اجانب- رسوم انجاز المعاملات الحكومية تثقل كاهل المواطنين وتنهكهم اقتصاديا، ومطالب بإعادة النظر- وفي تطور لافت.. الحوثيون يستهدفون قلب تل ابيب بصاروخ فرط صوتي، ويتوعدون بمزيد من الهجمات