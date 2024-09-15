عبد الواحد: القوانين تمرر على المدنيين والفاسدون هم من يخشى الابتزاز

وقالت عبد الواحد، في حديث لبرنامج "من الاخير" الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الفاسدين فقط هم من يخشون الابتزاز".واضافت، ان "القوانين تمرر على المواطن الفقير والبسيط فقط ومن لا يمتلك سلاحا".وتابعت عبد الواحد، ان "صاحب سلام يغلق المواقع الصحفية عبر رسائل واتساب".واكملت بالقول: "رفعت ملفات عديدة للنزاهة لكن دون استجابة"، مردفة: "على هيئة النزاهة تقديم استقالته بعد الشبهة الاخيرة".وشددت على ضرورة "ابعاد المؤسسة القضائية عن الصراعات السياسية".