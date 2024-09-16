ملفات نشرة السومرية.. إحالة حنون للقضاء وشكر القاضي ضياء جعفر ومطالب الغاء استثمار كراج مطار بغداد

- لتضليله العام .. يحيل النزاهة الى التحقيق.. ويوجه شكره للقاضي ضياء جعفر- بعد ادراج القوانين الجدلية.. توقعات بجلسة نيابية محتدمة.. والصراع يتركز حول العفو والاحوال الشخصية- مطالبات بالغاء عقد استثمار كراج .. قيمة تأجيره لا تتناسب مع حجم إيراداته العالية- متسببة بزحامات خانقة.. غضب شعبي من صيانة "جسر الجادرية" تزامنا مع بدء دوام الجامعات- اطلاق نار في محيط اقامة .. والتحقيقات الاولية ترجح ان يكون الحادث محاولة اغتيال