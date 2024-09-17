ترقبوا في نشرة السومرية.. مقاطعة قانون العفو ومخالفات "ريكسوس" وخروقات المطاحن

- بعد اكمال مناقشة القانون.. نواب المكون الإيزيدي يعلن مقاطعةَ الجَلساتِ المتضمنة قانون العفو العام- تقديم إخبارٍ لدى القضاء عن مخالفات حكومية في مشروع فندق ريكسوس.. ابرزها تمديد عقد الاستثمار- انطلاق عملية امنية لتعقُبِ بقايا شرقي صلاح الدين، والاطاحة باربعة ارهابيين في والانبار- رصدُ خروقاتٍ نوعية وكمية بعدد من المطاحن في بغداد، ومطالبات باتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين- مخلفينَ أضرارا اقتصاديةً ومخاطرَ امنية.. الاف العمال الاجانب يغزون المعاملَ والمحالَ التجارية في