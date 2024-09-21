- بالتزامن مع زيارة السوداني.. واشنطن تتحدث عن شراكة أمنية طويلة مع .. ومسؤولون يكشفون تفاصيل جدولة الانسحاب- مطالبات بالتحقيق بمخالفات مشروع بوابة .. مغالاة بأسعار الوحدات واحتيال في طرق البيع- رغم امتلاكها مواقع نفطية ومنفذا حدوديا.. البطالة في تجبر على التوجه نحو العاصمة لإيجاد فرص عمل- اغتيال قياديين كبيرين في حزب الله بهجوم جوي استهدف الضاحية لبيروت، وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين