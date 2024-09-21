نشرة السومرية.. انهيار خدمي في قضاء بصراوي والبرلمان يتحرك لشمول مسؤولين بقانون التقاعد

# بالتزامن مع زيارةِ السوداني.. واشنطن تتحدثُ عن شراكةٍ امنيةٍ طويلة مع .. ومسؤولون يكشفون تفاصيل جدولة الانسحاب# الحلبوسي يعد تسليح البيشمركة بالمدافع مخالفة دستورية.. ويؤكد: الأسلحة الثقيلة يجب أن تكون محصورة بيد الجيش العراقي# بعد تجاوزها السن القانوني.. جمع تواقيع نيابية لشمول شخصيات تشغل مناصب حكومية عليا بقانون التقاعد# بسبب الفساد والتلكؤ.. انهيار خدمي في قضاء بالبصرة.. شوارعٌ متهالكة وانتشارٌ للنفاياتِ وطفحُ مياهِ الصرفِ الصحي# حزب الله يستهدف مقرا استخباريا اسرائيليا ردا على اغتيال قياداته.. وميقاتي يطالب بوضع حد للمجازر الصهيونية