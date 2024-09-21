السوداني توجه لنيويورك من اجل وضع اللمسات الاخيرة لجدولة الانسحاب

يعتقد المراقبون أن زيارة إلى تهدف إلى وضع النقاط النهائية بشأن انسحاب قوات من في المقابل، يحذر آخرون من محاولات المماطلة من خلال تمديد الفترات الزمنية المحددة.كيف وصف المراقبون الزيارة عبر السومرية؟