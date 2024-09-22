مخالفات توزيع قطع الأراضي وانطلاق العام الدراسي في نشرة الظهيرة على السومرية

- بعد الاجتماع بوفد نيابي.. يصدر ايضاحا حول قانون الاحوال الشخصية ويؤكد: لا يتضمن تزويج القاصرات- لجنة الحفاظ على أملاك الدولة ترصد مخالفات بتوزيع قطع الأراضي التابعة للوزارات والمحافظات.. وتشير لشبهات فساد- بمشاركة أكثر من اثني عشر مليون طالب وطالبة.. انطلاق العام الدراسي الجديد.. والتربية تعلن اكمال جميع المستلزمات- حزب يقصف قاعدة ومجمع للصناعات العسكرية التابعة للاحتلال.. والخير يرد بسلسلة غارات استهدفت الجنوب