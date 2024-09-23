ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. موقف السيستاني من قصف لبنان وبغداد تغص بالمتسولين

-السوداني يؤكد ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.. ويجدد رفض استخدام اراضيه للاعتداء على الدول- المرجعية تطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على .. والصدر يدعو لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في- في تعميم عاجل.. يوعز باتخاذ إجراءات مشددة بحق حركات تتخذ من الأديان غطاء للممارسات الشاذة- تقاطعات وشوارع تغص بالمتسولين.. دعوات لتشريع يحد من الظاهرة.. وانتقادات للإجراءات الامنية في مكافحتها