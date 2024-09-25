انقلاب على الاتفاقات ومماطلة لموعد الانتخابات.. منصب رئيس البرلمان حلم سياسي جديد

وقال العلواني في حديث خاص لـ نيوز، انه "مضت 10 شهور على عدم حسم ملف منصب أحد الرئاسات الثلاث وهو منصب والذي هو من استحقاق المكون السني"، مشيرا الى انه "بحسب العرف السياسي من يمثل الأغلبية هو من يستحق هذا المنصب والحلبوسي وحزبه (تقدم) لديهما الأغلبية، لذا الزاماً تطبيق العرف السياسي الذي تشكلت وفقه الرئاسات الثلاث ومن ضمنها رئاسة البرلمان".وأضاف، ان "التأخير بحسم هذا الملف ليس بمصلحة الجميع كونه يعطي عدم شرعية للقرارات التي تصدر من رئاسة وتكون شبه ناقصة، وبالتالي العراقيين يبحثون عن حسم هذا الملف لإقرار القوانين والتي منها العفو العام الذي تضمنته ورقة السياسي وموقع من جميع الكتل السياسية".وبين، ان "أبرز أسباب ركود هذا الملف هو الانقلاب على الاتفاقات السياسية ومحاولة إطالة الازمة لحين اجراء الانتخابات وهذا الامر لا يخدم المواطنين ولا كتل السياسية على اعتباره الصوت الأعلى لاختيار أعضاء او المحلية".