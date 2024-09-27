في نشرة المساء.. تطورات الحرب بالمنطقة وتوجه الحكومة نحو الضرائب

# متعهدة بالحفاظ على حياديتها.. تحيي تأسيسها العشرين.. وتلغي الاحتفال مراعاة لظروف المنطقة#السوداني يتهم الامن بالفشل في حفظ السلم والامن الدوليين، ويؤكد وقوف مع وفلسطين# خلال ثلاثة ايام.. أكثر من ثلاثين ألف نازح من يعبرون إلى سوريا.. والأمم المتحدة تندد بالتصعيد الصهيوني# توجه حكومي نحو فرض لتعزيز الموارد المالية، وتحذيرات من استمرار اعتماد الموازنة على ايرادات النفط