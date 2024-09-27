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في نشرة المساء.. تطورات الحرب بالمنطقة وتوجه الحكومة نحو الضرائب
خاص السومرية
2024-09-27 | 12:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
953 مشاهدة
اليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم
الجمعة 27 ايلول 2024 وتحديداً في
الساعة
7:45م.
# متعهدة بالحفاظ على حياديتها..
السومرية
تحيي
ذكرى
تأسيسها العشرين.. وتلغي الاحتفال
بالذكرى
مراعاة لظروف المنطقة
#السوداني يتهم
مجلس
الامن بالفشل في حفظ السلم والامن الدوليين، ويؤكد وقوف
العراق
مع
لبنان
وفلسطين
# خلال ثلاثة ايام.. أكثر من ثلاثين ألف نازح من
لبنان
يعبرون إلى سوريا.. والأمم المتحدة تندد بالتصعيد الصهيوني
# توجه حكومي نحو فرض
ضرائب
لتعزيز الموارد المالية، وتحذيرات من استمرار اعتماد الموازنة على ايرادات النفط
>>
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