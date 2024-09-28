نشرة السومرية.. غضب عراقي ضد اغتيال السيد نصر الله ومئات اللبنانيين يعبرون الحدود

#في جريمة صهيونية.. حزب ينعى امينه العام ويتعهد بمواصلة القتال#غضب عراقي ضد جريمة اغتيال حسن .. تنديد سياسي وشعبي وحداد لثلاثة ايام#مع استمرار استهداف المدنيين.. مئات اللبنانيين يفترشون الارض واخرون يعبرون الحدود#في ظل تشكيك داخلي.. الدولي ينهي مهامه في .. ويبقيها في سوريا