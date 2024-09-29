موقف تاريخي طال انتظاره... متى تخرج قوات التحالف من العراق؟

يمثل البيان المشترك الذي أكد انسحاب قوات من بنهاية عام 2025 تطورًا مهمًا في العلاقة الثنائية بين وواشنطن، خاصة في ظل الوضع الأمني والسياسي الحساس الذي تعيشه البلادلمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير من السومرية.