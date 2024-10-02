اعادة العقارات.. بين التأييد والرّفض

يشهد النواب العراقي انقسامًا حادًّا بسبب قانون اعادة العقارات لأصحابها. فبعض النواب يرى بضرورة تمرير القانون لاعادة الحقوق. فيما الآخر يؤكد استمراره في عدم التمرير لحين تسوية الخلاف.ماذا قال عضو المجلس النيابي للسومرية عن هذا الجدل القائم؟ التفاصيل في هذا التقرير.