لهيبُ الصراع الاقليمي يُشعل الديوانية .. ماذا فعلت الحكومة؟

تعزيز الاقتصاد المحلي... الحكومة تتّجه نحو فرض على أكثر من 80 مادة لتعظيم ايراداتها

تشهدُ المنطقةُ تصعيدًا عسكريًا خطيرًا يهدّدُ بجرِها إلى حرب إقليمية واسعة النطاق وهذا التصعيدُ له تداعياتُه الكبيرةُ على . فما هو موقف الحكومة من جرّاء ما يحصل؟