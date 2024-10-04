نشرة السومرية.. تحذيرات من استغلال المال السياسي بالانتخابات وصراع داخل حكومة الديوانية

# في ظل استمرار العدوان.. امتلاء جميع مراكز ايواء النازحين في لبنان، واغلاق معبر مع سوريا بعد قصفه# حزب الله يستهدف جنودا على الحدود وعددا من المستوطنات.. ويكشف حصيلة خسائر الاحتلال خلال التوغل البري# يدين هجوم مخيم في الضفة الغربية.. وخروج تظاهرات وسط دعما لفلسطين ولبنان# البدري يحذر من استغلال سياسي للمال العام في الانتخابات.. ويؤكد اجماعَ الاطارِ على اختيار المشهداني رئيسا للبرلمان# تداخل الصلاحيات يثير صراعا داخل حكومة .. والخلافات تتركز حول حق تعيين مديري الدوائر