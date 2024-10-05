في نشرة الظهيرة.. مستشار ترامب يصرح للسومرية ودعوات لاختيار رئيس البرلمان

-باثنتي عشرة غارة .. العدو الصهيوني يجدد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت وحزب الله يرد بمهاجمة صفد المحتلة- في حال عدم تدخل الفصائل .. مستشار ترامب يؤكد للسومرية: بمنأى عن الحرب الدائرة في لبنان وغزة-مزاجية الكتل السياسية تعطل الحسم.. عشرة اشهر والبرلمان بلا رئيس,, ودعوات نيابية متصاعدة لإنهاء الشغور- بعد كشف خطوط سيرها .. الداخلية الاطاحة بسبع وخمسين شبكة مخدرات دولية في عمليات غير مسبوقة