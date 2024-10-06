نشرة السومرية.. حراك لإقرار قانون استرداد اموال الدولة وتظاهرات عالمية تندد بالحرب الاسرائيلية

# مع استمرار العدوان.. حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال على الحدود.. ويقصف قاعدة عسكرية جنوب حيفا# في ظل التهديدات.. ايران تعلق رحلات الطيران المدني في اجوائها بشكل مؤقت تحسبا لهجمات محتملة# تظاهرات بمدن وعواصم عالمية تضامنا مع فلسطين ولبنان.. ومطالبات بوقف الابادة ومنع توريد الاسلحة لاسرائيل# تتابعون ايضا.. لتسهيل اجراءات مكافحة الفساد.. النزاهة النيابية تواصل حراكها لاقرار قانون استرداد اموال من الفاسدين