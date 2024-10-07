السومرية تستعرض بنشرة الظهيرة.. عام على الطوفان وتضارب الأنباء حول مصير قاآني

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن قصف قاعدتي "الكرمل ونيمرا" بالصواريخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السومرية تستعرض بنشرة الظهيرة.. عام على الطوفان وتضارب الأنباء حول مصير قاآني

خاص السومرية

2024-10-07 | 07:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية تستعرض بنشرة الظهيرة.. عام على الطوفان وتضارب الأنباء حول مصير قاآني
1,865 مشاهدة

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 7 تشرين الأول 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.


- في ذكرى طوفان الاقصى.. القسام تستهدف عمق تل ابيب.. وحماس تؤكد مواصلة المقاومة حتى التحرير

-في لبنان.. العدوان الصهيوني يواصل غاراته العنيفة على الضاحية.. وحزب الله يقصف حيفا وطبريا

- تضارب المعلومات حول مصير قاآني.. فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس منذ ايام.. وطهران تنفي مزاعم تعرضه لضربة

- برسالة الى المجتمع الدولي.. السوداني يحذر من جر المنطقة والعالم الى حرب مستمرة.. ويدعو الى حراك للتهدئة
>> انضم الى السومرية على واتساب

نشرة

الظهيرة

السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
Play
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
بين راية ولواء.. أخضر الحكومة أم أحمر الفصائل؟ - حلقة ١٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-06
Play
بين راية ولواء.. أخضر الحكومة أم أحمر الفصائل؟ - حلقة ١٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-06
Play
06-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
Play
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
Play
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
عشرين
Play
عشرين
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
Play
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
رحال
Play
رحال
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
Play
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-05
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
Play
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
بين راية ولواء.. أخضر الحكومة أم أحمر الفصائل؟ - حلقة ١٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-06
Play
بين راية ولواء.. أخضر الحكومة أم أحمر الفصائل؟ - حلقة ١٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-06
Play
06-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
Play
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
Play
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
لقطات
Play
لقطات
"الضربة الأولى للبطل"...الهجوم العراقي على إSرائيل | عشرين
17:00 | 2024-10-05
Play
"الضربة الأولى للبطل"...الهجوم العراقي على إSرائيل | عشرين
17:00 | 2024-10-05
عشرين
Play
عشرين
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
Play
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
رحال
Play
رحال
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
Play
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
اخترنا لك
الكرادة تستعد لموسم الشتاء
05:00 | 2024-10-07
ضابط يبتز المواطنين لاستحصال اتاوات مالية
04:20 | 2024-10-07
احتدام المنافسة بين المرشحين للانتخابات البرلمانية في الاقليم
03:40 | 2024-10-07
وجهاء الدجيل يستقبلون أكثر من 20 عائلة لبنانية
03:15 | 2024-10-07
نائب ينتقد ارتباط الفصائل بـ"علاقات مع ايران": امريكا تمنع ضرب العراق
15:26 | 2024-10-06
نشرة السومرية.. حراك لإقرار قانون استرداد اموال الدولة وتظاهرات عالمية تندد بالحرب الاسرائيلية
12:12 | 2024-10-06
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.