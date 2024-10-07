تابعوا في النشرة المسائية.. سنوية "الطوفان" ومجهولية "قاآني" وتأجيل القوانين الجدلية

# بعد مرور عام.. القسام تصف طوفان الاقصى بالضربة الاستباقية الأكثر احترافية.. وحماس تؤكد مواصلة الجهاد# مع استمرار العدوان على لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الصهيونية.. وحزب الله يجدد قصف المستوطنات# تضارب المعلومات حول مصير قاآني.. فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس منذ ايام.. وطهران تنفي مزاعم تعرضه لضربة# السوداني يوجه بتكثيف التفتيش على عمليات التحويلات المالية.. ويشدد على عدم التهاون بملاحقة المضاربين# تتابعون ايضا.. المساومة تدفع نحو تأجيل القوانين الجدلية الى الفصل المقبل.. واجتماع نيابي مرتقب لحسم الامر