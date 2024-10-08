ملفات نشرة السومرية.. استجواب رئيس هيئة النزاهة وصمود فلسطيني لبناني بوجه الاحتلال

-حزب الله يؤكد انتظام قيادته وعدم تأثره بالضربات.. ويكشف عن تكبيد اسرائيل خسائر كبرى بجبهة الشمال- استهداف تحشدات وآليات لجيش الاحتلال بكمائن في غزة.. ونزوح الاف العوائل من خان يونس تحسبا لتوغل بري- بتهم تتعلق بتقاضي الرشوة.. القضاء يبدأ باستجواب رئيس هيئة النزاهة، ويحقق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة اليه- ضربة جوية تدمر وكرا للدواعش شرقي صلاح الدين.. وقوة مشتركة تتوغل في وادي زغيتون لتعقب فلول الارهاب