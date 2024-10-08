نشرة السومرية.. القضاء يستجوب رئيس النزاهة ووثائق تكشف أزمة داخل المؤسسات الصحية

# حزب الله يشن هجوما هو الاعنف على حيفا وخليجها.. ويحبط محاولة تسلل لقوات الاحتلال بمنطقة اللبونة# خلال اربع وعشرين ساعة.. الكيان الصهيوني يرتكب ثماني مجازر في غزة.. والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى# القضاء يستجوب رئيس هيئة النزاهة بتهم تتعلق بتقاضي الرشوة، ويحقق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة اليه# بعضها تستخدم لعلاج امراض خطيرة.. وثائق ومخاطبات تكشف عن نقص كبير في الادوية والمستلزمات داخل المؤسسات الصحية