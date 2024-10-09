نشرة السومرية.. ابواب العراق تفتح امام اللبنانيين ورفض شعبي ورسمي للمساس بالمرجعية الدينية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية اليوم الأربعاء 9 تشرين الاول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





- رفض شعبي ورسمي للمساس بالمرجعية الدينية.. ودعوات بالتدخل لانهاء الانتهاكات الصهيونية



- ابواب العراقيين تفتح امام النازحين اللبنانيين .. ايواء واغاثة وتخفيف للمعاناة



- قبل ايام على اجرائها.. انتخابات الاقليم تدخل اجواء مضطربة .. تنافس سياسي وعقوبات بحق مرشحين

- قتلى وجرحى اسرائيليون بصواريخ حزب الله .. وعملية طعن في تل أبيب تخلف اصابات- رفض شعبي ورسمي للمساس بالمرجعية الدينية.. ودعوات بالتدخل لانهاء الانتهاكات الصهيونية- ابواب العراقيين تفتح امام النازحين اللبنانيين .. ايواء واغاثة وتخفيف للمعاناة- قبل ايام على اجرائها.. انتخابات الاقليم تدخل اجواء مضطربة .. تنافس سياسي وعقوبات بحق مرشحين