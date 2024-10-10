ملفات نشرة السومرية.. تواصل النزوح اللبناني للعراق وتحقيقات بثراء منتسبين وموظفين

- قصف جوي ومدفعي يستهدف الضاحية وبلدات جنوب وشرق لبنان.. واندلاع حرائق في الجليل بفعل صواريخ حزب الله- الاحتلال الصهيوني يعزل شمال غزة عن باقي المناطق.. ويستهدف مدينة صناعية وموقعا عسكريا في سوريا- في العراق.. استمرار دعم واستقبال اللاجئين اللبنانيين.. ومواقف حكومية وشعبية ترفض المساس بمقام المرجعية- البرلمان يرصد شراء عقارات بأسعار باهظة من قبل موظفين ومنتسبين، ويؤيد الاجراءات الحكومية لمكافحة غسيل الأموال