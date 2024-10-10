نشرة السومرية.. حراك لوقف العدوان على لبنان وضغوط لمنح ميناء الفاو لشركة يديرها الصهاينة

• ميقاتي يكشف عن حراك دبلوماسي مكثف لوقف العدوان على لبنان.. وبري يتهم واشنطن بعدم الجدية لايقاف الحرب• الاحتلال يستهدف مدرسة مكتظة بالنازحين في دير البلح.. ويصدر اوامر باخلاء المستشفيات من المرضى والأطباء• الحسيني يكشف عن ضغوط لمنح ميناء الفاو لشركة يديرها الصهاينة.. وينتقد سياسة "سومو" بتخفيض سعر النفط• بتوجيه يشوبه الفساد.. النفط تجهز معامل الاسفلت بحصص زيت الوقود خلافا لقرار حكومي يقضي بايقاف التجهيز